Tenet esce prima in Italia: al cinema dal 26 agosto

Tenet esce prima in Italia e poi negli Stati Uniti. L’annuncio di Warner Bros: il film sarà nelle sale cinematografiche dal 26 agosto

Dopo svariati rinvii a causa del Covid, ‘Tenet’ di Christopher Nolan uscirà prima in Italia e poi negli Stati Uniti. La Warner Bros. ha annunciato che la pellicola più attesa dell’anno sarà sul grande schermo dal 26 agosto nei cinema italiani e in oltre settanta Paesi, tra cui Regno Uniti, Spagna, Australia, Francia, Canada, Germania, Giappone, Corea del Sud e Russia. Il film, della durata di 2 ore e 31 minuti, promette inversione del tempo, azione, adrenalina e colpi di scena mozzafiato. Nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clemence Poesy, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Scritta e diretta dal regista di Inception, la pellicola è stata realizzata con un mix di IMAX e pellicola in 70mm, ed è stato girato in sette diversi paesi. Inoltre, Nolan ha prodotto il film insieme a Emma Thomas con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

Il team creativo di Nolan, che ha lavorato dietro le quinte, comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora di Tenet, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è opera del compositore Ludwig Göransson.