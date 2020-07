L’uscita del film Tenet slitta ancora

Ancora un posticipo per il film ‘Tenet’ diretto da Christopher Nolan. A causa dell’emergenza Coronavirus e di alcuni focolai che non accennano a ridursi in America, Warner Bros ha ritenuto opportuno posticipare l’uscita della pellicola al 12 agosto.

Una decisione che ‘rallenta’, seppur solo di qualche giorno, la ripresa delle sale cinematografiche, pronte ad accogliere gli spettatori attirati in sala da uno dei titoli più attesi dell’anno.

In Italia, la data ‘zero’ era stata fissata per il 3 agosto ma dopo lo slittamento americano è quasi certo un rinvio anche nel nostro Paesecome riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Scritto e diretto dal regista di Inception, la pellicola è stata realizzata con un mix di IMAX e pellicola in 70mm, ed è stato girato in sette diversi paesi. Inoltre, Nolan ha prodotto il film insieme a Emma Thomas con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo. Il cast internazionale coinvolto è formato da John David Washingtonal fianco di Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.