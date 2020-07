Aria di crisi tra Diletta Leotta e Daniele Scardina

Un anno fa Gué Pequeno li ha fatti conoscere ed impegni professionali li hanno fatti rincontrare e innamorare. Oggi sembra che la relazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sia finita. A lanciare l’indiscrezione è stato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, su Instagram. Dal 2019 ad oggi, la conduttrice e il pugile hanno regalato ai loro follower su social momenti pieni d’amore tra viaggi, compleanni in lockdown e attimi di vita di coppia. I loro sentimenti hanno resistito a tutto: dalla relazione a distanza (lei a Milano e lui a Miami) alla convivenza forzata durante la quarantena. A quanto pare tra di loro non era tutto ‘rose e fiori’. Al momento, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non è arrivata nessuna conferma o smentita ufficiale dai diretti interessati.