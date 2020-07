L’autopsia conferma: Naya Rivera è annegata

Naya Rivera: l’autopsia sul corpo della star di Glee conferma la morte per annegamento. Escluse ipotesi sull’uso di droghe

L’autopsia sul corpo di Naya Rivera conferma la morte per annegamento. Escluse le ipotesi sull’uso di droghe, la star di ‘Glee’ è stata trascinata dalle forti correnti che non le hanno permesso di risalire sulla superficie del lago Piru, in California.

Il corpo è stato ritrovato sul fondale dalla polizia di Ventura.

“Dall’esame autoptico e dalle indagini non risulta che droghe e alcool abbiano causato l’incidente, ma saranno effettuati ulteriori esami tossicologici per escluderlo completamente“, hanno dichiarato le autorità come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

L’attrice era scomparsa lo scorso 8 luglio durante una gita in barca con il figlio (nato dalla relazione con Ryan Dorsey, durata dal 2014 al 2018) che, come hanno dichiarato le autorità, è stato aiutato dalla madre a risalire sull’imbarcazione prima di annegare. Il corpo della Rivera è stato ritrovato il 13 luglio, a sette anni dalla morte dell’attore di ‘Glee’ Cory Monteith.

Sono tanti i messaggi di commemorazione da parte dei fan di tutto il mondo e dei membri del cast di Glee. Prima fra tutti, Heather Morris. Brittany Pierce dello show di Murphy, dal giorno della scomparsa, si è mobilitata per far partire una ricerca cittadina dell’amica e collega che, però, non ha avuto il risultato desiderato.