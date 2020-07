Naya Rivera di Glee trovata morta al Lago Piru

Naya Rivera, star di Glee, trovata morta: il corpo senza vita recuperato sul fondale del Lago Piru dopo giorni di ricerche. A darne la notizia la polizia di Ventura

È stato ritrovato un corpo sul fondale del Lago Piru. Il cadavere è stato identificato come quello di Naya Rivera, l’attrice scomparsa lo scorso 8 luglio durante una gita in barca con il figlio di 4 anni, Josey. A dare la notizia la polizia di Ventura, che in questi giorni ha coordinato le ricerche.

Proprio nel giorno dell’anniversario della morte di Cory Monteith, altra star di Glee, il ritrovamento della 33enne morta secondo le ricostruzioni delle autorità per annegamento. Il fondale del lago è pieno di arbusti, che potrebbero aver intrappolato Naya.

Il cast di Glee riunito sulle rive del lago

Ieri mattina, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), alcuni membri del cast di Glee si sono riuniti sulle rive del lago Piru in preghiera per la loro collega. Di spalle riconosciamo Heather Morris, che aveva lanciato un appello alle autorità per far partire una ricerca cittadina dell’amica.

Di Jane Lynch, la professoressa Sue Silvester, il primo commento dopo il ritrovamento: “Riposa dolcemente Naya. Che forza che eri. Amore e pace alla tua famiglia”.

Sono tante anche le ipotesi che circolano sugli ultimi attimi di vita della 33enne. La più battuta, è stata quella del suicidio. Un’interpretazione fantasiosa, come fanno sapere le autorità impegnate nel caso.

“Abbiamo intervistato suo figlio – ha detto il sergente Kevin Donoghue a People – e non c’è niente delle sue parole che suggerisca che si tratti di suicidio. Quello che abbiamo appreso finora ci porta a dire che si sia trattato di un incidente”.