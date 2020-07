Naya Rivera di Glee scomparsa in California

Naya Rivera, la star di Glee, scomparsa in California: partite le ricerche, le autorità temono che la 33enne sia annegata

Abbiamo cantato e ballato con lei nell’acclamata serie di Ryan Murphy ‘Glee’, ora Naya Rivera, 33 anni, sembra essere scomparsa. L’interprete di Santana Lopez, come ha dichiarato Reuters che ha raggiunto telefonicamente le autorità locali, risulta dispersa nel lago di Piru in California. Gli agenti, però, temono sia annegata. Per questo l’ufficio dello sceriffo della Contea di Ventura ha dato il via alle ricerche con sommozzatori, elicotteri, droni. Al momento, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non si hanno altre notizie.