Famosa arriva al cinema come evento speciale

Presentato durante l’ultima edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma, Famosa debutterà sul grande schermo come evento speciale, distribuito da Europictures e prodotto da prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar. Il film diretto da Alessandra Mortelliti con Jacopo Piroli, Adamo Dionisi, Gioia Spaziani, Manuela Mandracchia, Beatrice Bartoni e Matteo Paolillo sarà in programmazione dal 13 al 15 luglio.

Una storia di sogni infranti, rivoluzione e liberazione. Ma anche un ritratto potente e intimo dell’adolescenza: non sempre facile, non sempre spensierata. Famosa, ambientato in un piccolo paese della provincia di Frosinone, racconta la disperazione e il riscatto di Rocco Fiorella (interpretato da Piroli, che debutta sul grande schermo): un ragazzo di diciotto anni incompreso e solitario con il sogno di trasferirsi nella Capitale, una città in cui pensa possa esprimere la sua passione per la danza. Ad ostacolare il suo futuro però sono i genitori: il padre (Dionisi) è brutale che non vorrebbe nemmeno mandarlo a scuola, la madre (Spaziani), invece, è una bigotta che non si ribella ai soprusi del marito. Rocco, considerato il matto del paese, trova conforto e amore in sua zia Maura (Mandracchia), una sorta di fata madrina, nella sua amica Azzurra (Bartoni) e in Luigi (Paolillo), un suo compagno di classe del quale si è invaghito. Testardo e disperato, Rocco riesce a intraprendere il suo viaggio verso Roma ma la realtà con cui si confronterà non è quella sognata.