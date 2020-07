I Canova tornano con il singolo Tutti uguali dedicato a George Floyd: il brano è una nuova anticipazione del prossimo disco della band milanese

I Canova tornano su tutte le piattaforme con un nuovo singolo. La band milanese ha annunciato sui social ‘Tutti uguali’.

Una canzone corale e a suo modo sentimentale, che celebra l’attaccamento alla vita. Il brano è stato scritto durante il lockdown, in un periodo dove incertezza e speranza si alternavano incontrollate e il testo rispecchia fortemente questi due sentimenti.

Tra le lyrics, però, anche una dedica a George Floyd, il 46enne ucciso a Minneapolis durante un fermo della polizia. “Non farmi male, non riesco a respirare – dice Matteo Mobrici, frontman e voce dei Canova, alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – sono le tremende ultime parole di George Floyd, note a tutti, aggiunte alla canzone proprio nei giorni successivi al 25 maggio”.

Una scelta inevitabile per l’artista, come spiega lui stesso: “Non mi sono mai esposto su temi politici e sociali ma credo che in questo caso si tratti di sensibilità ed empatia apolitica, senza colore e dunque inopinabile”.

‘Tutti uguali’ è la quarta anticipazione di quello che sarà il terzo album della band, che è atteso entro la fine dell’anno. Il disco sarà il primo dopo l’addio al gruppo del bassista Federico Laidlaw.