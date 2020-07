Previsioni meteo 8 luglio: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 luglio 2020: anticiclone in rinforzo sull’Italia dopo un breve break fresco al Nord. Sole e temperature in aumento

Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia e nelle prossime ore assisteremo ad un generale assestamento dell’anticiclone che ci terrà compagnia per un periodo piuttosto lungo. Il fronte freddo che a inizio settimana ha valicato le Alpi favorendo condizioni di maltempo su diverse regioni settentrionali è infatti in allontanamento. L’evoluzione delle prossime ore vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche grazie alla rimonta dell’anticiclone afroazzorriano. Da segnalare nel pomeriggio locali acquazzoni sulle Alpi occidentali e sulla Sila che nelle ore serali si esauriranno rapidamente. Quella di oggi sarà la giornata in cui l’anticiclone si consoliderà definitivamente sul nostro Paese mentre le temperature massime tenderanno a subire un progressivo aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF la settimana proseguirà in compagnia dell’anticiclone fino al prossimo weekend. Da venerdì correnti instabili porteranno piogge al Nord Italia e parte del Centro. Clima estivo e più caldo sul resto dell’Italia.

Intanto per oggi, mercoledì 8 luglio 2020, al Nord Italia giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi al pomeriggio e in serata sulle Alpi Prealpi e alte pianure.

Nessuna pioggia prevista anche sulle regioni centrali italiane, cieli sereni su tutte le regioni. Da segnalare soltanto la presenza di innocue nubi tra pomeriggio e sera sui settori appenninici dell’Abruzzo, Marche e Umbria.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno sulla costa e sulle aree interne della regione; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli generalmente sereni su tutti i settori.

Intera giornata caratterizzata dal bel tempo sia sulle regioni meridionali peninsulari che su quelle insulari. Cieli sereni o poco nuvolosi e precipitazioni assenti.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su gran parte della regione sia al mattino sia poi al pomeriggio, locali nubi sui rilievi; in serata i cieli saranno sereni su tutti i settori.

Temperature in generale calo i valori minimi, in aumento quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.