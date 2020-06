Grande squalo bianco avvistato a Lampedusa: ecco il video dell’incontro da brivido con i pescatori. Il Mediterraneo è casa di oltre 40 specie di squali

Un grande squalo bianco è stato avvistato da alcuni pescatori a largo delle coste di Lampedusa nei giorni scorsi. Incuriosito, l’esemplare si è avvicinato all’imbarcazione, giusto in tempo per essere filmato dagli uomini a bordo.

Il grande squalo bianco

Il Mediterraneo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è casa di oltre 40 specie di squali, tra cui anche il grande bianco. In particolare, l’aera compresa nel canale di Sicilia, Malta e Tunisia è una specie di “nursery”, dove gli squali bianchi si riproducono.

A differenza di altre specie, il bianco è a sangue caldo, anche se non mantiene costante la temperatura corporea e deve mangiare molta carne per essere in grado di regolare la sua temperatura.

I grandi squali bianchi sono i più grandi pesci predatori: nuotano fino a 24 km/h, pesano in media 2 tonnellate e crescono fino a una lunghezza di 4,5 metri.

Tuttavia, sono stati scoperti esemplari anche di 6 metri.

Nonostante la sua stazza massiccia, lo squalo bianco è in grado di compiere spettacolari evoluzioni. Il cosiddetto “breaching”, comportamento tipico dei cetacei, consiste nel compiere salti e acrobazie fuori dall’acqua. Almeno tre specie di squali ne sono in grado: il mako, lo squalo pinna nera del reef e, appunto, il grande squalo bianco.