Previsioni meteo 5 giugno: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 5 giugno 2020: Italia ancora nella morsa del maltempo. Forti venti e temporali sulle regioni del Centro-Sud

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia in questo inizio di giugno caratterizzato, dopo la breve pausa asciutta per la Festa della Repubblica, da forti vènti e piogge portate da una perturbazione. Nella giornata di oggi avremo un miglioramento al Nord e parte del Centro, mentre i temporali insisteranno sulle regioni meridionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF l’estate è ancora lontana. Anche nei prossimi giorni, infatti, avremo condizioni di maltempo su gran parte della Penisola. Un treno di perturbazioni ha messo nel mirino l’Italia e almeno fino alla prima metà della prossima settimana il tempo risulterà instabile.

Intanto per oggi, venerdì 5 giugno 2020, al Nord Italia maltempo con piogge o temporali al mattino eccetto sul Piemonte e Liguria di ponente con schiarite, graduale miglioramento su tutte le regioni entro la serata.

Al Centro inizio di giornata all’insegna del maltempo con piogge e acquazzoni diffusi, migliora già dal pomeriggio lungo le coste tirreniche ed entro sera su tutte le regioni.

In Toscana tempo instabile in mattinata con piogge e acquazzoni diffusi su tutto il territorio, migliora al pomeriggio salvo residue precipitazioni sui settori interni. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole spiccato maltempo al mattino sulle con piogge o temporali, migliora in Sardegna al pomeriggio. Residue piogge in serata al Sud peninsulare, migliora ovunque in nottata.

In Calabria tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse in mattinata, fenomeni più intensi al pomeriggio su tutto il territorio e temporali sui settori settentrionali. Precipitazioni estese anche in serata.

Temperature in aumento al Nord, in calo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.