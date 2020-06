Previsioni meteo 2 giugno: piogge pomeridiane sui rilievi

Le previsioni meteo di oggi, martedì 2 giugno 2020: Festa della Repubblica con tempo stabile sull’Italia. Possibili piogge pomeridiane sui rilievi

Condizioni meteo ancora stabili sull’Italia in questo inizio di giugno, dopo la fase di maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni di maggio. Nella giornata di oggi, Festa della Repubblica, il tempo risulterà in prevalenza stabile da Nord a Sud con temperature gradevoli. Saranno possibili piogge nelle ore pomeridiane solo sull’arco alpino, rilievi appenninici e parte della Sardegna.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF il sole ha però le ore contate. Da mercoledì il cedimento dell’anticiclone lascerà spazio a correnti instabili che porteranno una nuova fase di maltempo. Le piogge bagneranno gran parte della Penisola a partire dalla giornata di domani, e almeno fino al prossimo weekend.

Intanto per oggi, martedì 2 giugno 2020, al Nord Italia tempo stabile al mattino con nubi sparse e schiarite. Locali acquazzoni o temporali pomeridiani in sviluppo su Alpi e Appennino mentre altrove il tempo resterà più asciutto. Stabile anche in serata con nubi sparse.

Giornata all’insegna del tempo stabile al Centro Italia con nubi sparse al mattino sui settori Adriatici e al pomeriggio sulle zone interne. Ampi spazi di sereno altrove. Asciutto anche in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana cieli generalmente poco nuvolosi nel corso della giornata su tutto il territorio, locali piogge al pomeriggio sui settori interni; in serata il tempo sarà stabile su tutto il territorio con cieli sereni.

Locali piogge al mattino sulle regioni meridionali in particolare su Puglia, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Migliora nel pomeriggio con nubi sparse e schiarite e residue piogge solo sulla Calabria. Asciutto anche in serata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

In Calabria tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su tutto il territorio; piogge attese nelle ore pomeridiane sui rilievi interni, più asciutto altrove. Fenomeni in esaurimento in serata.

Temperature minime in lieve calo al Nord e sulla Sicilia, massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.