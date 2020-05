Previsioni meteo 29 maggio: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 29 maggio 2020: peggioramento del tempo al Nord e al Centro con piogge e temporali, più asciutto al Sud

Il sole e il clima gradevole di questa settimana hanno le ore contate e sull’Italia stanno per tornare condizioni meteo all’insegna del maltempo. Correnti fresche e instabili raggiungeranno nella giornata di oggi la Penisola e sanciranno ufficialmente l’arrivo di una lunga fase di maltempo: si attendono infatti temporali su molte regioni nonché un ulteriore calo delle temperature. In mattinata il maltempo interesserà le regioni centro-settentrionali per poi muoversi tra il pomeriggio e la serata verso il Centro-Sud. La giornata di sabato vedrà un miglioramento al Centro Nord, ancora temporali invece sulle aree centro-meridionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF la prossima settimana è ancora avvolta da una coltre di incertezza. La fase di maltempo infatti potrebbe proseguire anche per il ponte del 2 giugno con piogge e temporali su gran parte dell’Italia.

Intanto per oggi, venerdì 29 maggio 2020, al Nord Italia giornata all’insegna della spiccata variabilità con brevi schiarite alternate a nubi irregolari in transito e con esse anche delle piogge o acquazzoni un po’ su tutte le regioni. Miglioramento in serata.

Maltempo in arrivo al Centro Italia con piogge o temporali specialmente nelle ore centrali della giornata e su Marche, Umbria Lazio e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione solo in serata.

In Toscana condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con temporali diffusi sulla costa e anche sulle zone interne nel corso delle ore diurne; in serata si attende un generale miglioramento che porterà ampi spazi di sereno su tutto il territorio.

Mattinata ancora stabile e soleggiata sulle regioni meridionali, piogge o temporali in arrivo dal pomeriggio sulla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, stabile altrove.

In Calabria in particolare tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su tutto i territorio; piogge o temporali nel pomeriggio sui settori nord orientali, tempo asciutto altrove. In serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutta la regione.

Temperature minime in aumento, massime in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.