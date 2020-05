Previsioni meteo 26 maggio: sole e caldo senza eccessi

Le previsioni meteo di oggi, martedì 26 maggio 2020: bel tempo su tutta l’Italia con l’anticiclone e caldo senza eccessi ma all’orizzonte una fase di maltempo

L’anticiclone delle Azzorre da ormai qualche giorno regala condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia per il primo assaggio di estate. Anche nella giornata di oggi non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni e temperature in linea con le medie stagionali. Possibili temporali pomeridiani solo sulle zone appenniniche centro-meridionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF il bel tempo resisterà almeno fino al prossimo weekend. Tra sabato e domenica però è atteso il ritorno del maltempo con piogge nelle ore pomeridiane e serali su buona parte del Nord e del Centro.

Intanto per oggi, martedì 26 maggio 2020, al Nord Italia bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locali acquazzoni attesi al pomeriggio sui rilievi delle regioni nord-orientali in esaurimento nel corso della serata.

Al Centro inizio di giornata con brevi piogge sulle coste adriatiche, più asciutto su questi settori nelle ore pomeridiane e serali ma con locale instabilità attesa sulle zone interne di Lazio e Abruzzo.

In Toscana giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente in mattinata su tutto il territorio, qualche nube nelle ore pomeridiane. In serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sulla costa e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole locali acquazzoni al pomeriggio sui rilievi delle regioni peninsulare, tempo più stabile e asciutto altrove per tutto l’arco della giornata.

In Calabria ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio; peggiora al pomeriggio con piogge e temporali su gran parte della regione, più asciutto sul Tirreno. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con qualche nube sparsa.

Temperature minime e massime attese in generale calo.

