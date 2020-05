Previsioni meteo 27 maggio: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 27 maggio 2020: tempo stabile sull’Italia con l’anticiclone, possibile peggioramento del tempo nel weekend

Condizioni meteo stabili e soleggiate in questa ultima settimana di maggio anche se qualche disturbo ha interessato nelle ultime ore i settori costieri del Centro con locali addensamenti e qualche acquazzone. Nella giornata di oggi si attendono locali acquazzoni lungo i settori costieri Adiratici centrali e sulla Calabria, mentre sul resto della Penisola i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi; le temperature minime che hanno già subìto un calo, si manterranno stazionarie.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF sembra sempre più probabile che nei prossimi giorni questi disturbi aumenteranno fino a diventare una vera e propria fase di maltempo. Le precipitazioni potrebbero arrivare tra sabato e domenica e caratterizzare i primi giorni di giugno ma vista la distanza temporale serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, mercoledì 27 maggio 2020, al Nord Italia bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo innocui addensamenti nuvolosi al primo mattino sulle regioni nord-occidentali.

Al Centro la giornata inizierà con nubi irregolari in Abruzzo e deboli piogge lungo le coste, sereno altrove. Nubi irregolari anche al pomeriggio tra Abruzzo e basso Lazio ma con tempo in prevalenza stabile, soleggiato altrove.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore diurne sia sul settore costiero che sulle aree interne; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni ed i cieli saranno sereni su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole piogge o locali acquazzoni sulle regioni meridionali peninsulari, specie tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Più soleggiato e stabile altrove. Tendenza a generale stabilità dalla serata su tutte le regioni.

In Calabria tempo asciutto in mattinata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio; piogge attese nelle ore pomeridiane su gran parte della regione, isolati temporali sui rilievi, tempo stabile sul Tirreno. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

Temperature in generale calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.