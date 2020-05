PPPattern lancia CCChef, le ricette sono sul grembiule

Si tratta infatti di ricette speciali illustrate da due chef in forma di pattern su un grembiule da cucina, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): tutto in uno! Francesca Barreca e Marco Baccanelli, già conosciuti internazionalmente con The Fooders e protagonisti a Roma della incredibile avventura del ristorante Mazzo a Centocelle, hanno personalmente supervisionato la confezione del grembiule in chiave professionale, la selezione dei materiali e, specificamente Francesca Barreca, disegnato la pattern-ricetta.

Sono 70 in tutti i pezzi in edizione limitata, ciascuno numerato e siglato dagli autori. In una confezione sottovuoto, con tutte le indicazioni necessarie per la realizzazione del piatto. La prima ricetta è uno dei pezzi forti di Mazzo: la trippa fritta alla romana. Il pre-order è già attivo, con spedizione del prodotto.