Previsioni meteo 20 maggio: piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 20 maggio 2020: miglioramento del tempo al Nord Italia, ancora piogge sulle regioni del Centro e del Sud

La goccia fredda che nella giornata di ieri ha raggiunto l’Italia portando condizioni meteo di maltempo subirà un ulteriore approfondimento dando origine a piogge e temporali diffusi su quasi tutto il territorio italiano. Il nocciolo depressionario tenderà nella giornata di oggi a spostarsi verso Est lasciando spazio ad un primo miglioramento sulle regioni nord-occidentali; situazione diversa sulle zone centro-meridionali ove sono attese ancora piogge anche di forte intensità.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF il sistema depressionario, una volta raggiunti i Balcani entro giovedì, tenderà a generare attività temporalesca nelle ore diurne lungo l’Appennino in estensione verso le zone costiere. Tempo in miglioramento nel fine settimana quando la goccia fredda si sarà definitivamente allontanata dall’Italia a avremo il ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre.

Intanto per oggi, mercoledì 20 maggio 2020, al Nord Italia tempo instabile specie al mattino sull’Emilia Romagna con piogge diffuse, migliore altrove con schiarite ad ovest. Residue precipitazioni al pomeriggio, migliora in serata salvo locali piogge tra Veneto e Friuli.

Giornata perturbata al Centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e piogge diffuse. Possibili temporali al pomeriggio sui settori interni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Miglioramento in nottata.

In Toscana piogge diffuse sia in mattinata sia poi al pomeriggio sui settori interni, tempo asciutto sulla costa anche se con molte nubi diffuse; in serata le condizioni del tempo saranno stabili sull’intera regione.

Al Sud e sulle Isole giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali su tutte le regioni. Fenomeni più intensi sulla Campania, Sardegna, Molise, Puglia e Basilicata.

In Calabria cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutto il territorio; peggioramento atteso al pomeriggio con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi. Tempo instabile anche in serata con piogge sparse.

Temperature in sensibile calo al Centro-Sud Italia.

