Previsioni meteo 19 maggio: maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 19 maggio 2020: tempo instabile sulle regioni centrali e parte di quelle settentrionali con piogge e temporali

Come anticipato, sarà una settimana per gran parte caratterizzata dal maltempo sulla nostra Penisola: a pilotare l’instabilità sarà una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale. Nella giornata di oggi avremo dunque condizioni meteo instabili specie sulle regioni centrali tirreniche e parte del Nord Italia. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da improvvise raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF il sistema depressionario sul Mediterraneo occidentale tenderà nei prossimi giorni a muoversi verso Est favorendo un miglioramento del tempo sulla Sardegna. Una volta giunto sui Balcani tra mercoledì e giovedì tenderà a generare attività temporalesca nelle ore diurne lungo l’Appennino in estensione verso le zone costiere. Tempo in miglioramento nel fine settimana quando la goccia fredda si sarà definitivamente allontanata dalla nostra penisola e l’Anticiclone delle Azzorre avanzerà sull’Italia. Le temperature subiranno un generale aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Intanto per oggi, martedì 19 maggio 2020, al Nord Italia tempo diffusamente instabile al pomeriggio con temporali localmente intensi su Trentino, alta Lombardia e Romagna. Attenuazione dei fenomeni in serata ma con piogge al Nord-Est.

Al Centro seconda parte di giornata caratterizzata da condizioni di generale maltempo con temporali più intensi sui rilievi in estensione ai settori costieri nel tardo pomeriggio e in serata.

In Toscana tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge estese su tutto il territorio al mattino, temporali anche intensi al pomeriggio specie sulle zone interne. Precipitazioni sparse anche in serata.

Al Sud e sulle Isole tempo instabile su Molise e Sardegna con piogge e temporali sparsi, tempo più asciutto altrove salvo locali acquazzoni sulle zone interne di Calabria, Campania e Basilicata.

In Calabria in particolare molte nubi nel corso della mattinata su tutta la regione, isolate piogge al pomeriggio sui rilievi; in serata le condizioni del tempo saranno stabile con nuvolosità irregolare sull’intera regione.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.