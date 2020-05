Previsioni meteo 18 maggio: piogge in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 18 maggio 2020: progressivo peggioramento del tempo sull’Italia con piogge in arrivo su gran parte delle regioni

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in questo inizio della seconda metà di maggio. Dopo le piogge che nei giorni scorsi hanno interessato il Nord e il caldo fuori stagione al Sud, si apre infatti una settimana che sarà caratterizzata da instabilità. La prima parte della giornata di oggi trascorrerà all’insegna del tempo stabile ma attenzione perché già dal pomeriggio saranno possibili piogge sparse lungo la Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF da martedì un’ondata di maltempo interesserà in particolare le regioni centrali e parte di quelle settentrionali, con forti piogge e un deciso calo delle temperature. L’instabilità sarà protagonista almeno fino al prossimo weekend, quando l’anticiclone tornerà a proteggere l’Italia dalle perturbazioni.

Intanto per oggi, lunedì 18 maggio 2020, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori e tempo altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi, più stabile altrove. In serata condizioni di maltempo con piogge e acquazzoni diffusi in Emilia Romagna.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare anche compatta su tutte le regioni e deboli piogge tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio variabilità asciutta altrove. In serata maltempo in estensione con piogge diffuse eccetto lungo le coste dell’Abruzzo con tempo asciutto.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con cieli nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi compatte su tutte le regioni, piogge sparse sulla Sardegna. In serata piogge sulla Sardegna, molte nubi in transito ma con tempo asciutto sugli altri settori.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.