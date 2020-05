Previsioni meteo 12 maggio: Italia divisa in due

Le previsioni meteo di oggi, martedì 12 maggio 2020: il maltempo insiste sulle regioni centro-settentrionali, sole e caldo al Sud Italia

Italia divisa in due sotto il profilo meteo in queste ore con il Nord che deve fare ancora i conti con le piogge mentre al Sud l’anticiclone regala un assaggio di estate. Nella giornata di oggi il tempo tenderà a migliorare gradualmente a partire dalle regioni centrali, mentre al Nord proseguiranno le condizioni di tempo instabile. Le temperature subiranno un lieve rialzo nei valori minimi, in calo le massime.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF a seguire è atteso un miglioramento del tempo anche se nel prossimo fine settimana potrebbero tornare le piogge. Sebbene sia attesa una vasta rimonta anticiclonica su gran parte del Mediterraneo centro-orientale, una parte della nostra Penisola potrebbe essere esposta al flusso di correnti umide e instabili.

Intanto per oggi, martedì 12 maggio 2020, al Nord Italia tempo inizialmente asciutto su quasi tutti i settori, forte aumento dell’instabilità al pomeriggio e in serata con precipitazioni temporalesche diffuse.

Al Centro piogge e locali temporali su Umbria, Toscana e Marche specie nelle ore centrali del giorno. Variabilità prevalentemente asciutta sui rimanenti settori.

In Toscana tempo prevalentemente instabile nella giornata con piogge sparse su tutto il territorio al mattino; precipitazioni e temporali sparsi anche al pomeriggio su gran parte della regione ad esclusione della costa e del grossetano che si manterranno più asciutti. Migliora in serata.

Al Sud e sulle Isole cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni con ampie schiarite e tempo generalmente asciutto.

In Calabria giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio su tutto il territorio; anche in serata il tempo si manterrà stabile con ampi spazi di sereno sull’intera regione.

Temperature in calo al Nord, stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud.

