Previsioni meteo 11 maggio: maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 maggio 2020: ondata di maltempo sull’Italia con piogge e temporali sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali

La Primavera si prende una pausa, almeno al Centro-Nord, dove le condizioni meteo stanno cambiando proprio in queste ore, come annunciato, per l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Il maltempo, nella giornata di oggi, insisterà soprattutto sulle regioni settentrionali dove saranno possibili forti piogge e temporali. Precipitazioni sparse anche sulle aree centrali della Penisola mentre al Sud il tempo risulterà ancora stabile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF anche nella giornata di martedì avremo instabilità sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali nelle ore pomeridiane. A seguire è atteso un miglioramento del tempo anche se nel prossimo fine settimana potrebbero tornare le piogge.

Intanto per oggi, lunedì 11 maggio 2020, al Nord Italia tempo instabile o perturbato con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Fenomeni localmente più intensi su Alpi e prealpi centro-orientali. Tendenza a miglioramento tra la sera e la notte con precipitazioni in esaurimento ovunque.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Precipitazioni in esaurimento entro il pomeriggio salvo residue piogge o temporali sulla Toscana settentrionale. Tempo asciutto anche in serata e nottata con nubi sparse e schiarite. Ancora locali piogge sulla Toscana.

Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Sud ma con nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite. Da segnalare locali piogge al mattino possibili su Molise e Campania e in serata sulla Sardegna.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo specie al Centro-Nord.

