Previsioni meteo 8 maggio: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 8 maggio 2020: tempo stabile sull’Italia grazie all’anticiclone e temperature in ulteriore aumento. Peggioramento la prossima settimana

Condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia grazie all’anticiclone in ulteriore rinforzo che regala giornate soleggiate dopo un breve break instabile. Oggi il transito delle nubi medio-alte tenderà a sporcare leggermente i cieli, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature potrebbero inoltre raggiungere e oltrepassare i +30°C: la ventilazione si manterrà debole, mentre l’umidità relativa al suolo subirà un generale incremento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF il tempo resterà stabile fino alla giornata di domenica. Trova ulteriori conferme un peggioramento del tempo a partire da lunedì quando una perturbazione di origine atlantica raggiungerà il Nord e il Centro accompagnata da piogge diffuse.

Intanto per oggi, venerdì 8 maggio 2020, al Nord Italia sarà un’altra giornata di tempo stabile con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi per il transito di nubi medio-alte. Precipitazioni assenti.

Al Centro tempo stabile e asciutto con poche nubi in transito al pomeriggio, fenomeni assenti.

In Toscana addensamenti diffusi in mattinata e poi anche al pomeriggio su gran parte della regione, ma senza fenomeni di rilievo; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili sempre con cieli generalmente poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole bel tempo e sole prevalente sia sulle aree peninsulari che sulle isole maggiori fin dalle ore mattutine, sole prevalente anche al pomeriggio e in serata con poche nubi sui rilievi e ampie schiarite ovunque.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutti i settori sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; condizioni di tempo stabile anche in serata con ampi spazi di sereno.

Temperature in aumento su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.