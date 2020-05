Previsioni meteo 6 maggio: rapido passaggio instabile

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 maggio 2020: veloce passaggio di un fronte instabile sull’Italia con piogge sulle regioni del Centro-Sud

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in queste ore con un parziale cedimento dell’anticiclone che lascerà spazio a correnti fresche e instabili provenienti da Nord-Est. Nella giornata di oggi avremo dunque cieli nuvolosi e possibilità di piogge tra pomeriggio e sera sulle regioni del Centro e del Sud. Il passaggio di questo fronte instabile però sarà molto veloce.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF l’anticiclone tornerà ad abbracciare la nostra Penisola già dalla giornata di giovedì quando tornerà il sole. Anche per il prossimo fine settimana non sono attese variazioni di rilievo mentre da lunedì potrebbero tornare le piogge per l’arrivo di una perturbazione atlantica.

Intanto per oggi, mercoledì 6 maggio 2020, al Nord Italia giornata all’insegna del tempo in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali d’Italia con nubi irregolari al mattino e qualche pioggia o acquazzone al pomeriggio sulla Romagna, Alpi e Appennino.

Al Centro mattinata asciutta ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali, locali piogge o temporali al pomeriggio tra Marche, Umbria, Toscana e Abruzzo.

In Toscana molte nubi in mattinata su tutto il territorio con tempo asciutto; al pomeriggio come anche in serata le piogge interesseranno i settori interni, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto con qualche nube sparsa.

Al Sud e sulle Isole cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi salvo qualche disturbo al pomeriggio e in serata sui settori interni di Puglia, Molise e Campania.

In Calabria nuvolosità in mattinata su gran parte della regione, con tempo asciutto; maggiori schiarite nelle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio.

Temperature in calo sul versante adriatico, in aumento altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.