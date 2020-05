Leone fa il baciamano al cane: il video è virale

Leone gentiluomo fa il baciamano al cane: il video torna virale sul web dopo essere stato ricondiviso dal profilo Twitter Welcome to Nature

La galanteria non è morta, almeno nel mondo animale. Lo dimostra questo leone intento a fare un baciamano al suo amico cane, in un video diventato in breve tempo virale. Cane e leone sono davvero amici. I due sono ospiti del rifugio per animali messicano Black Jaguar White Tiger.

Il filmato, in realtà, risale a qualche anno fa come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Ma in questi giorni è tornato sulla cresta dell’onda dopo essere stato ricondiviso dal profilo Twitter Welcome to Nature.