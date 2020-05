This is not cricket su ZaLab: la recensione del film

‘This is not cricket’, però, va oltre l’integrazione e il cricket, che ha permesso ai due giovani di diventare inseparabili amici. Oltre il campo c’è molto di più: ci sono risate e depressioni, ci sono sbronze e bruschi risvegli, c’è la voglia di riassaporare le proprie origini, ci sono i conflitti familiari, c’è la sensazione di fallimento, ci sono le scelte difficili da prendere, c’è l’esigenza di trovare la propria strada. A non esserci sono gli appigli per la realizzazione dei sogni di Fernando e Shince. In una Roma che sembra rifiutarli, c’è quel forte legame tra di loro a sostenerli che non potrebbe spezzare nemmeno la lontananza.

Questa pellicola è un bellissimo ritratto dolceamaro dell’adolescenza in cui i protagonisti si sono ben destreggiati davanti alla macchina da presa e in cui ‘esplode’ un irresistibile senso di umanità. Emozionante, intimo e reale, a ‘This is no cricket’ non serve la morale, la politica e la retorica per enfatizzare l’essenza del film e le emozioni che suscita già da sé questa storia. Questo è un esempio del cinema del reale di cui abbiamo bisogno. Bravi tutti!

“Shince e Fernando, i protagonisti del mio documentario, con quella leggerezza che caratterizza la forza di un’amicizia che solo gli adolescenti sanno avere, sono la proiezione di un futuro possibile, quello di un’Europa aperta, e in continua evoluzione“, ha commentato de Bertoldi. “Ho cercato in loro, nella loro forza di resistenza, questa aspirazione alla libertà dai pregiudizi e dalle frontiere di ogni genere. Stiamo vivendo – ha continuato il regista – un tempo molto difficile e i valori che incarnano i due protagonisti, quelli dell’amicizia e della solidarietà, dovrebbero essere alimentati o reinventati all’interno delle nostre comunità”.