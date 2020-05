Luigi Garlando in libreria con “Vai all’Inferno, Dante!”

Luigi Garlando pubblica il libro “Vai all’Inferno, Dante!”. Rapper, gamer, latin lover: un Dante così non lo avete mai visto!

Disponibile in libreria “Vai all’Inferno, Dante!”, il nuovo libro di Luigi Garlando. Un romanzo pirotecnico dove, a colpi di endecasillabi e battaglie reali, un adolescente di oggi dovrà vedersela con il più illustre e scatenato dei maestri: Dante Alighieri.

A Firenze c’è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e sede dell’impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente abituato a maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer professionista e ha già migliaia di follower. Perché Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di avere diritto a tutto. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da uno sfidante che si fa chiamare Dante e indossa il classico copricapo del Poeta. “Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti”, chatta il misterioso giocatore. Ma chi è? E perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita è appena cominciata.

Luigi Garlando è una firma punta della “Gazzetta dello sport”. Da anni scrive libri per ragazzi. Per questo mi chiamo Giovanni (BUR) è uno dei libri più letti e adottati dalle scuole italiane. L’estate che conobbi il Che (Rizzoli 2015) ha vinto il premio strega Ragazze e Ragazzi 2017. Per Rizzoli ha scritto anche Camilla che odiava la politica, Io e il Papu e Il mestiere più bello del mondo. Faccio il giornalista.

pp. 512

€ 17,00

Dagli 11 anni