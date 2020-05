I quadri dipinti dai topi vanno a ruba

Anche i topi sanno dipingere e questi quadri sono la prova: un collettivo di ratti pittori ha dato vita a piccoli capolavori che sono andati a ruba

Toogood’s Tiny Paws è un collettivo di artisti particolare: i suoi membri sono tutti topi. A lanciare l’idea, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata Steph Toogood nel 2019.

In questo modo infatti voleva avere un ricordo dei suoi amici ratti anche dopo la loro dipartita. Così si è munita di tele e colori (non tossici) e ha lasciato che i suoi topolini si sbizzarrissero. Il risultato sono opere d’arte in miniatura, sold out ovunque: il maiale pittore Pigcasso ha dei nuovi concorrenti.