Pigcasso, il maiale che dipinge quadri di valore

Pigcasso è l’incredibile maiale che dipinge come un vero artista: i suoi quadri valgono migliaia di euro e sono stati anche esposti in una mostra

Ha solo 4 anni di vita ma un suo quadro può valere oltre 1000 euro. L’artista in questione è un talentuoso maiale di nome Pigcasso che ha anche un profilo Instagram.

Pigcasso è una suina di oltre 200 kg con un incredibile talento per la pittura. Aveva solo due mesi, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), quando è stata salvata con sua sorella Rosie da un macello sudafricano nel 2016 e portata in un santuario per animali.

Appena arrivata ha subito dimostrato la sua passione per la pittura: si divertiva a scorrazzare con in bocca i pennelli. Così la sua salvatrice, Joanne Lefson, decise di darle una tela.

Quattro anni dopo Pigcasso ha venduto oltre 40 dipinti, uno dei quali a poco meno di 2000 euro. Nel 2018 il maiale artista ha anche lanciato la sua mostra personale – Oink – al Victoria and Albert Waterfront di Cape Town.

Nonostante la fama, questo esemplare dotato di talento artistico resta umile e con i piedi per terra. Quando non dipinge, ama fare uno spuntino con il suo cibo preferito: i popcorn al caramello.