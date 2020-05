Crostata ricotta e cioccolato per la Festa della Mamma

Alberto Farinelli, Maestro della Scuola del Cioccolato di Perugia, ha creato una crostata ricotta e cioccolato ideale per la Festa della Mamma

La mamma è quella persona che dona amore in maniera incondizionata ed è la vera protettrice della famiglia. Ecco perché a lei è dedicata una giornata speciale, festeggiata in tutto il mondo. È la Festa della Mamma e per renderle omaggio in questa giornata non può di certo mancare un dolce in suo onore che sappia stupire e appagare tutti i sensi. Proprio per questo il Maestro della Scuola del Cioccolato Perugina Alberto Farinelli ha deciso di omaggiare tutte le mamme d’Italia con una deliziosa Crostata alla ricotta e cioccolato. Una crostata di frolla croccante con un doppio strato di ricotta con gocce di cioccolato e cioccolato, facile da replicare a casa, sorprendentemente golosa ed elegante al tempo stesso.

Ufficializzata in Italia nel 1958, la Festa della Mamma annovera tantissime ricette che in lungo e in largo sono state d’ispirazione in tutte le cucine d’Italia. Dai pan di spagna a forma di cuore alle creme guarnite con frutta di stagione, le idee sono davvero tante.

Quest’anno direttamente dalla Scuola del Cioccolato Perugina il Maestro Alberto Farinelli svela la sua ricetta della Crostata Ricotta e Cioccolato Perché proprio la crostata? Perché questo dolce da forno tradizionale, irresistibile per molti e amato in tutta Italia, è adatto per essere condiviso da tutta la famiglia e per rendere dolce ogni momento della giornata.

La ricetta di questa crostata rimanda a sapori antichi e familiari in grado di emozionare oltre che appagare il gusto. La ricotta infatti è un ingrediente fortemente legato alla tradizione culinaria in maniera trasversale, dal dolce al salato, e legato alle mamme, alle mamme delle nostre mamme, e così indietro nel tempo. Ricotta e cioccolato poi, sono un binomio vincente in grado, da soli, di rendere un dolce autentico e davvero invitante. Il Maestro Alberto Farinelli della Scuola del Cioccolato Perugina ha deciso di unire il pregiato cioccolato Perugina alla ricotta in una crostata di pasta frolla, decorata a “fiori” per la Festa della Mamma.

Dopo aver preparato la pasta frolla con i tradizionali ingredienti e riposta in frigo, si inizia a lavorare la crema di ricotta semplicemente con zucchero e uova e l’aggiunta delle Perugina Gocce di Cioccolato Fondente. La Crostata del Maestro Alberto è resa sorprendente e ancora più golosa grazie ad uno strato di morbido cioccolato da stendere sulla base della frolla. Per prepararlo basta far sciogliere nel latte portato a bollore il Perugina GranBlocco Fondente Extra 50% fatto a pezzettini. Una volta stesa la frolla sulla tortiera bisognerà versare il cioccolato sulla base, riporlo in frigo per qualche minuto, e procedere versando la crema di ricotta e cioccolato. A questo punto è possibile ultimare la torta col classico reticolato di strisce di pasta frolla. Per un tocco più creativo, si possono creare delle decorazioni con stampini per dolci come quelle a forma di fiore del Maestro.

Crostata ricotta e cioccolato

Ingredienti: per 8 porzioni Stampo per crostate da 24 cm diametro

Preparazione: 30 min + cottura e raffreddamento (50 min)

Ingredienti Frolla:

340 g farina 0

90 g Olio EVO

135 g zucchero (di canna o zucchero a velo)

2 uova

4 g lievito per dolci

2 g sale

½ Bacca di Vaniglia

Zeste ½ limone

Ingredienti Crema ricotta e cioccolato:

500 g ricotta

90 g zucchero a velo

1 uovo

80 g Perugina® Gocce di Cioccolato fondente

150 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%

90 g latte

Preparazione della frolla:

Mescolate le uova con l’olio, lo zucchero, il sale, la vaniglia e la buccia di Limone. Aggiungete la farina e il lievito per dolci dopo setacciati insieme per due volte, impastate bene tutti gli ingredienti. Con l’impasto ottenuto formate un panetto, coprite con la pellicola e riponete in frigorifero per almeno due ore.

Preparazione della crema di ricotta e cioccolato:

Prendete la ricotta e passatela con un setaccio in una ciotola capiente, aggiungete lo zucchero, mescolate con una spatola. Aggiungete un uovo, mescolate per farlo amalgamare alla crema, infine aggiungete le gocce di cioccolato e mescolate di nuovo molto bene. Riponete in frigo fino al suo utilizzo. Per lo strato cremoso al cioccolato, prendete un pentolino e mettete a scaldare il latte, quando inizia a bollire togliete dal fornello e aggiungete il Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50% tagliato a pezzi piccoli, mescolate e fate fondere il cioccolato, lasciate a temperatura ambiente.

Preparazione della crostata:

Riprendete il panetto di frolla dal frigorifero, rimpastate la frolla con le mani, con un mattarello stendete la pasta ad uno spessore di 4-5 mm, rivestiteci la base ed i bordi di una tortiera da 24 cm di diametro, con i rebbi di una forchetta, bucherellate il fondo. Versate all’interno della base il cioccolato, stendete bene con una spatola, mettete qualche minuto in frigorifero per far rassodare il cioccolato. Riprendete la base dal frigo e versate la crema di ricotta, livellate bene con una spatola. Stendete la frolla rimasta ad uno spessore di circa 3 mm create delle strisce di circa 1 cm coprite la crema creando un reticolato. Infornate in forno ventilato già caldo a 165° per circa 35-40 minuti, fino a raggiungere un color nocciola dorato. (statico 175°stesso tempo)

Consigli del maestro:

Per evitare che la frolla si gonfi al centro durante la cottura, quando avete steso la frolla dentro lo stampo, prima di versare la crema bucatela con una forchetta.

Per avere un colore bello lucido della frolla, in una ciotolina sbattete un uovo e con un pennellino spennellateci la frolla prima di infornare.

Preparare la frolla il giorno prima tenendola in frigorifero, sarà più compatta e facile da lavorare.

Per un tocco più artigianale potete fare il reticolato sopra la crostata creando le strisce con le mani arrotolando la frolla creando dei bastoncini.

In alternativa al reticolato e per dare un tocco creativo, potete coprire la crema della crostata tagliando la frolla con degli stampini particolari (Fiore, cuore, stella ecc.)