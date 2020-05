“Low profile” di Nyv arriva nei negozi digitali

“Low profile”: il primo album di Nyv arriva in versione fisica nei negozi online. Finora era disponibile solo in digitale

“Low Profile”, il primo album di Nyv, arriva in formato fisico. Il disco, su tutte le piattaforme dallo scorso 20 marzo, sarà disponibile in tutti i negozi online da venerdì 8 maggio. Da oggi è disponibile, in esclusiva sul sito di Music First, il pre-order nella sua versione bundle cd fisico+t-shirt.

Dieci canzoni, dieci spicchi di anima di Nyv, che rappresentano la sua sensibilità, la sua forza e la sua fragilità: dieci sfumature del suo talento, prodotte da ZEF (Ghali, Guè Pequeno a Fabri Fibra) Fausto Cogliati (Fedez, Club Dogo) e Federico Nardelli (Ligabue, Gazzelle) in collaborazione con Giordano Colombo.

Cantautrice poliedrica, dotata di un istinto naturale verso la musica e di una voce intensa e dal timbro riconoscibile Nyv scrive in tre lingue diverse: italiano, inglese e francese. Polistrumentista autodidatta suona: pianoforte, chitarra e ukulele e la beat box.

Nyv, nome d’arte di Mirella Nyvinne Pinternagel come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha 23 anni. Nata nel 1997 in Lussemburgo, vive a Cormano, in provincia di Milano. La cantautrice ha concorso nella sezione Giovani al Festival di Sanremo del 2018 e ha partecipato come finalista all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

La tracklist del disco

Per favore

Blues d’Alcool

Noia

A malapena

Banlieue

Padre

Tre sillabe

Personne

Sincero

Io ti penso (brano presentato a Sanremo Giovani 2018)