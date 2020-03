Gaia, Nyv, Giulia e Jacopo: fuori gli album

Da Amici agli store: Gaia, Nyv, Giulia e Jacopo pubblicano i loro album. Scopri titoli e tracklist dei dischi in distribuzione da venerdi 27 marzo

I quattro talenti della sezione canto di Amici di Maria De Filippi ancora in gara sono pronti ad uscire con i loro primi progetti discografici. Venerdì 20 marzo Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo pubblicano contemporaneamente in digitale i loro album che saranno in distribuzione negli store da venerdi 27 marzo come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

GAIA – GENESI

Gaia, 22 anni, italo brasiliana pubblica con la major Sony Music Italy, “Genesi” (7 brani).

Tracklist:

Chega Densa What I say Mi ricordo un po’ di me Coco Chanel Fucsia Stanza 309

GIULIA – TITOLO DA DEFINIRE

Giulia, 21 anni, napoletana, pubblica con l’etichetta indipendente Isola degli Artisti l’album con titolo da definire (8 brani).

Tracklist:

Domeniche di maggio Nietzsche Va tutto bene Amore a lieto fine Solo questo mi è rimasto Quando non trovo un perché Briciole Happy days

NYV – LOW PROFILE

Nyv, 23 anni, nata in Lussemburgo vive a Cormano (Mi), polistrumentista suona: pianoforte, chitarra e ukulele. Pubblica con Sugar l’album “Low profile” (10 tracce).

Tracklist:

Per favore Blues d’Alcool Noia A malapena Banlieu

Padre Tre sillabe Personne Sincero Io ti penso



JACOPO – COLORI

Jacopo, 21 anni, savonese, pubblica con l’etichetta indipendente Kazal (in licenza Soni Music Italy) l’album “Colori” (7 brani).

Tracklist: