Amici Speciali inizia il 15 maggio: scelta la giuria

Sonoin gara ad Amici Speciali, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it A questi si aggiungono i non ‘ex Amici’il rapper. Ad essere ‘speciale’ è anche la giuria che li giudicherà composta da:. Inoltre, il programma si arricchisce della presenza in studio di tre importanti network radiofonici che prendono parte alle quattro puntate:

Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia si prepara alla partenza. L’appuntamento con il nuovo show, condotto da Maria De Filippi e sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini, è per il 15 maggio su Canale 5.

In molti hanno notato l’assenza di Enrico Nigiotti dall’ultimo promo di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia, la maratona artistica all’insegna della solidarietà. Il cantante era stato annunciato tra i protagonisti di Amici All Star, lo speciale che sarebbe dovuto andare in onda alla fine dell’edizione 19 del talent, e quindi era atteso anche per la nuova versione del format.

A confermare la sua non partecipazione è lo stesso Nigiotti con un messaggio pubblicato nelle storie di Instagram: “Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qua”.