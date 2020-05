Previsioni meteo 7 maggio: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 7 maggio 2020: dopo il rapido passaggio perturbato torna l’anticiclone sull’Italia. Bel tempo da Nord a Sud

Cambiano ancora le condizioni meteo sull’Italia che nelle ultime ore è stata interessata da un rapido passaggio instabile, specie sul versante adriatico. Le piogge però si sono già allontanate dalla Penisola, sulla quale già dalla giornata di oggi si rinforzerà l’anticiclone. Avremo dunque cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, con temperature di nuovo in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF l’alta pressione regalerà giornate soleggiate fino a tutto il prossimo fine settimana. Trova ulteriori conferme invece l’arrivo di una intensa perturbazione di origine atlantica nella giornata di lunedì. Il maltempo potrebbe interessare soprattutto le regioni del Nord e del Centro, con possibili temporali.

Intanto per oggi, giovedì 7 maggio 2020, al Nord Italia cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata, maggiori addensamenti sul Piemonte nelle prime ore del mattino.

Al Centro bel tempo e sole prevalente sia nelle ore mattutine che al pomeriggio e in serata con poche nubi sui rilievi e ampie schiarite ovunque.

In Toscana giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente sulla costa e sulle aree interne sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli generalmente sereni.

Al Sud e sulle Isole clima sostanzialmente stabile e asciutto sia sulle aree peninsulari che sulle isole maggiori con locali addensamenti al pomeriggio sulla Sicilia ma senza fenomeni.

In Calabria tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli generalmente sereni sui settori centro settentrionali, locali addensamenti altrove senza fenomeni da segnalare. In serata il tempo si manterrà asciutto e i cieli saranno sereni su tutto il territorio.

Temperature stazionarie o in leggero aumento.

