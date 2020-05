Adele irriconoscibile su Instagram dopo la dieta

Adele è irriconoscibile nell’ultima foto pubblicata su Instagram: la cantante avrebbe perso tra i 30 e i 50 chili con la celebre dieta Sirt

Irriconoscibile. Sembri quasi Katy Perry. Sono questi i commenti che si possono leggere sotto l’ultimo post di Adele su Instagram. Messaggi prevedibili visto che l’ultimo scatto pubblicato la vede a figura intera con una nuova silhouette. In un mini abito nero, Adele ha festeggiato i suoi 32 anni (l’artista ha compiuto 32 anni il 5 maggio) nella sua casa negli Stati Uniti, dove sta trascorrendo la quarantena con Angelo, il figlio di 7 anni.

“Grazie per l’amore che mi avete dimostrato nel giorno del mio compleanno -si legge nel post – Spero che voi siate sani e salvi in questo periodo folle. Vorrei ringraziare tutti i nostri soccorritori e le persone che ci tengono al sicuro mettendo a rischio le loro vite! Sono davvero i nostri angeli, grazie”.

Messaggio a parte, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) la foto di Adele ha ben presto fatto il giro del web. La star, che per l’emergenza Coronavirus ha deciso di rinviare l’uscita del suo nuovo disco inizialmente prevista per settembre, si è concentrata in questi mesi nel ritrovarsi. Ai media ha dichiarato di aver perso 30 chili ma c’è chi rivela che, in realtà, sarebbero 50.

La dieta di Adele: la Sirt

Qual è il segreto dell’interprete di “Chasing Pavements”? La dieta Sirt, ovvero dei cibi che attivano le sirtuine (i geni che stimolano il metabolismo). Con un apporto calorico di 1000 calorie al giorno, Adele è riuscita a dimagrire senza privazioni drastiche.

In che cosa consiste? A grandi linee, la dieta prevede – specialmente all’inizio – tanti frullati verdi e di frutta, l’azzeramento degli zuccheri, dei grassi saturi e la riduzione dei latticini. Sì all’olio d’oliva, al cioccolato fondente, al vino rosso, al tè verde e al caffè. Nei pasti sono, poi, ben accetti alimenti quali grano saraceno, fragole, mirtilli, noci, peperoncino, cavolo, radicchio, rucola.

Cibi sani che permettono a chi segue la dieta di non mollare ma creare un’alimentazione bilanciata che non scoraggia come le solite diete. Sull’argomento sono stati scritti numerosi libri ma il consiglio è sempre quello di non affidarsi al fai-da-te. Il consiglio di un medico è sempre il punto di partenza.

Ovviamente, Adele non è dimagrita solo facendo affidamento alla dieta. La cantante ha fatto sport costantemente. Boxe, yoga e un atteggiamento in evoluzione. Dopo la separazione dal marito, Simon Konecki, Adele ha ammesso: “Sono cambiata radicalmente negli ultimi due anni e sto ancora cambiando”.