Previsioni meteo 4 maggio: l’anticiclone porta il caldo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 4 maggio 2020: l’anticiclone si rinforza sull’Italia. Bel tempo da Nord a Sud e temperature in ulteriore aumento

Dopo un finale di aprile segnato dal maltempo condizioni meteo in evoluzione sull’Italia che si appresta a vivere la fase due dell’emergenza Coronavirus Covid-19. Un vasto promontorio anticiclonico infatti già in queste ore ha raggiunto la Penisola regalando tempo stabile e temperature in aumento. Anche la giornata di oggi non farà eccezione con cieli sereni da Nord a Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel corso della settimana non sono previste variazioni di rilievo con clima asciutto e soleggiato. Le temperature si porteranno su valori superiori alla media del periodo, con il primo assaggio di caldo estivo specie nelle ore centrali.

Intanto per oggi, lunedì 4 maggio 2020, al Nord Italia cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni salvo qualche addensamento in più su arco alpino e Liguria.

Al Centro stabilità prevalente ovunque con locali nubi cumuliformi in aumento sull’Appennino nelle ore pomeridiane ma senza fenomeni associati.

Al Sud innocua nuvolosità in transito sulle Isole maggiori, maggiori schiarite invece sulle aree peninsulari in un contesto climatico completamente asciutto.

Temperature minime e massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.