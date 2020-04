Artemis Fowl uscirà a giugno su Disney+

Artemis Fowl salta l’uscita al cinema e arriva su Disney+: il nuovo live action di Kenneth Branagh sarà disponibile dal 12 giugno

Il nuovo film Disney live action ‘Artemis Fowl‘, diretto da Kenneth Branagh, sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ da venerdì 12 giugno. Ispirata al primo libro dell’epica serie best seller firmata da Eoin Colfer, edita in Italia da Mondadori, la pellicola avrebbe dovuto debuttare al cinema il 27 maggio.

Ma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), con la chiusura delle sale per l’emergenza Coronavirus salta l’uscita sul grande schermo e arriva direttamente nella nuova casa dello streaming targata The Walt Disney Company.

“‘Artemis Fowl’ è davvero unico. In tempi difficili, un genio del crimine di dodici anni è un compagno di viaggio veramente formidabile“, ha dichiarato Branagh. “Brillante e divertente, accompagnerà il pubblico verso nuovi mondi dove incontrerà personaggi indimenticabili, tra magia e caos. La sua famiglia -ha continuato il regista- è molto importante per lui e, anche se non lo ammetterebbe mai, sarebbe orgoglioso quanto me che le famiglie di tutto il mondo potranno godersi la sua prima incredibile avventura sullo schermo, insieme, su Disney+“.

La pellicola, scritta da Conor McPherson e Hamish McColl, segue la fantastica avventura del geniale dodicenne Artemis Fowl, interpretato dall’esordiente Ferdia Shaw. Con l’aiuto della sua fedele guardia del corpo, Artemis parte per ritrovare suo padre e così facendo scopre l’esistenza di un’antica civiltà nascosta: il mondo incredibilmente avanzato delle fate. Ipotizzando che la scomparsa di suo padre sia collegata in qualche modo a questo mondo segreto, lo scaltro ragazzino escogita un piano pericoloso che lo coinvolge in un duello di astuzia contro le potentissime fate. Completano il cast Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel, Adrian Scarborough, Colin Farrell e Judi Dench.