Crohn: la terapia non interferisce con il Covid-19

Crohn e colite ulcerosa: la terapia non interferisce con il Covid-19 e va continuata come mostra uno studio di IG-IBD

Uno studio osservazionale prospettico italiano, di IG-IBD (Italian Group for Inflammatory Bowel Diseases), unico ad oggi a livello internazionale, in pubblicazione sulla rivista Gut, ha valutato l’impatto dell’infezione da COVID-19 sui pazienti con malattia di Crohn (CD) e colite ulcerosa (UC) evidenziando che la malattia infiammatoria cronica intestinale attiva, l’età più avanzata e le comorbidità sono associate a un risultato negativo dell’infezione da COVID-19, mentre i trattamenti per tenere sotto controllo la malattia, compresi i farmaci biologici, non hanno alcuna influenza sul decorso dell’infezione.

Gli autori sottolineano che per evitare che il coronavirus sia fatale in questi pazienti è necessaria un’attenta prevenzione delle riacutizzazioni e quindi la non interruzione del trattamento. I pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) sono ad aumentato rischio di contrarre infezioni, specialmente quando hanno una malattia attiva e stanno assumendo una terapia immunosoppressiva.

In piena pandemia da coronavirus non è ancora chiaro l’impatto di questa infezione sui pazienti con IBD.

Per tale motivo 24 unità italiane di riferimento per le IBD hanno raccolto e unito i loro dati in uno studio di coorte osservazionale prospettico che ha arruolato pazienti con un’accertata diagnosi di IBD e confermata infezione da COVID-19.

Dati relativi a età, sesso, IBD (tipo, trattamenti, e l’attività clinica), altre comorbidità (indice di comorbilità di Charlson, ICC), segni e sintomi di COVID-19 e le terapie utilizzate dai pazienti sono state confrontate con gli esiti di COVID-19 (polmonite, ricovero, terapia respiratoria e morte). Tra l’11 e il 29 marzo 2020, in totale sono stati analizzati i dati relativi a 79 pazienti con IBD e COVID-19.

L’analisi dei dati ha mostrato che 36 pazienti avevano polmonite correlata a COVID-19 (46%), 22 (28%) hanno avuto necessità di ricovero in ospedale, 7 (9%) hanno richiesto supporto con ventilazione non meccanica, 9 (11%) terapia con una pressione positiva continua delle vie aeree, 2 (3%) sono stati intubati per via endotracheale e 6 (8%) sono deceduti.

Erano significativamente associati alla polmonite da COVID-19, l’età dei pazienti superiore ai 65 anni (p=0,03), diagnosi di colite ulcerosa (p=0,03), attività di malattia IBD (p=0,003) e un punteggio ICC maggiore di 1 (p=0,04), mentre i trattamenti per l’ IBD non lo erano.

Non è stata evidenziata alcuna differenza significativa tra i pazienti con Crohn e quelli con colite ulcerosa in termini di concomitante trattamento con i seguenti farmaci: steroidi (p=0,13), tiopurine (p=0,52), anti-TNF (p=0,11) e vedolizumab (p=0,71).

Tre pazienti con CD erano in trattamento con ustekinumab, ma nessun paziente con UC stava assumendo questo farmaco perché non rimborsato in Italia per questi pazienti.

L’unico paziente che assumeva sia infliximab che azatioprina non ha avuto polmonite. Un paziente in triplice immunosoppressione (steroidi+azatioprina+infliximab), che aveva un’infezione concomitante da citomegalovirus (CMV) ed era ricoverato in ospedale al momento della diagnosi di COVID-19, ha sviluppato polmonite ma ha avuto pieno recupero.

Tra i 36 pazienti con polmonite, 26 (72%) avevano UC e 10 avevano CD; complessivamente, 13 (36%) avevano IBD attiva. Al momento della diagnosi, 18 (50%) erano in trattamento con 5- acido aminosalicilico, 7 (19%) erano trattati con steroidi, 3 (8%) con tiopurine, 14 (39%) con anti-TNF, 5 (14%) con vedolizumab, 1 (3%) con ciclosporina e 1 con (3%) filgotinib come farmaco sperimentale all’interno di un programma clinico. Nessun paziente stava assumendo ustekinumab. Quindici pazienti avevano almeno una comorbidità (19% ipertensione sistemica, 11% malattia coronarica e 5% malattie immunomediate).

Non è stata trovata alcuna associazione tra i trattamenti concomitanti IBD e la necessità di ricovero in ospedale o terapie respiratorie per la polmonite da COVID-19.

Sono stati diagnosticati quattro pazienti (6%) con COVID-19 mentre venivano ricoverati in ospedale per una grave riacutizzazione della IBD e hanno sviluppato polmonite.

COVID-19 ha portato alla morte in 6 pazienti (5 uomini). L’età media dei pazienti era di 73 anni. La metà dei pazienti aveva IBD attivo, due lo erano ricoverati in ospedale per una grave riacutizzazione dell’ IBD al momento della diagnosi di COVID-19, e cinque avevano UC. Tre casi aveva ipertensione concomitante e tre avevano malattia coronarica; tutti avevano un punteggio ICC> 0 e quattro avevano un punteggio> 2. Per quanto riguarda i trattamenti IBD concomitanti, tre pazienti stavano assumendo 5- acido aminosalicilico, due steroidi sistemici e una terapia anti-TNF. Tutti questi pazienti hanno ricevuto terapia respiratoria: cinque hanno avuto un trattamento sub-intensivo (ventilazione meccanica o CPAP) e due intubazione endotracheale prima del decesso.

In sintesi, gli autori sottolineano che l’età superiore ai 65 anni (p=0,002), l’IBD attiva (p=0,02) e il punteggio ICC più elevato erano significativamente associati al decesso correlato al COVID-19.

In conclusione, quest’analisi ha evidenziato che la malattia infiammatoria cronica intestinale attiva, l’età più avanzata e le comorbidità sono associate a un risultato negativo dell’infezione da COVID-19, mentre i trattamenti per tenere sotto controllo la malattia IBD non hanno alcuna influenza sul decorso dell’infezione.

La prevenzione delle riacutizzazioni della malattia intestinale può evitare che il COVID-19 sia fatale nei pazienti con IBD. Gli autori sottolineano che sono necessarie ricerche ulteriori per confermare questi dati.