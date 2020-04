Il Signore degli Anelli: su Canale 5 parte la maratona

Su Canale 5 parte la maratona de Il Signore degli Anelli: lunedì 30 aprile in onda il primo capitolo della trilogia, “La compagnia dell’anello”

Continua il viaggio di Mediaset e di Canale 5 nel mondo delle grandi saghe cinematografiche. Dopo la maratona di Harry Potter, richiesta a gran voce dai fan, quella di Twilight (in onda ogni venerdi’ su Italia 1), ‘Jurassic Park’ e ‘I pirati dei Caraibi’, Mediaset accontenta i tanti utenti costretti in casa a causa dell’emergenza Coronavirus, portando sul piccolo la saga de ‘Il Signore degli anelli’. Tratta dai romanzi di J. R. R. Tolkien, la trilogia ha necessitato di ben 8 anni e 280 milioni di dollari per essere realizzata. Il successo di critica e pubblico ha pero’ premiato l’impresa: in totale la saga ha vinto 17 premi Oscar e ha incassato quasi tre miliardi di euro in tutto il mondo.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI, QUANDO VA IN ONDA

Su Canale 5 si parte lunedi’ 30 aprile con il primo capitolo “Il Signore degli Anelli-La compagnia dell’anello”, diretto da Peter Jackson nel 2001, a seguiranno nelle settimane successive “Il Signore degli Anelli-Le due torri” e “Il Signore degli Anelli-Il ritorno del re”.