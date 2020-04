Su Italia 1 il venerdì arriva la maratona Twilight

Dopo Harry Potter arriva la maratona Twilight in televisione: tutti i film della saga ogni venerdì su Italia 1 a partire dal 10 aprile

Dopo aver sorpreso i fan con la maratona di Harry Potter, Italia 1 accontenta per la seconda volta i suoi telespettatori con la maratona Twilight. Da venerdì 10 aprile, in prima serata sul canale Mediaset, arrivano i film della saga che ha fatto sognare le nuove generazioni con la storia d’amore tra il vampiro Edward Cullen, interpretato da Robert Pattinson, e l’umana Bella Swan, interpretata da Kristen Stewart. Un amore che si è consumato anche a riflettori spenti. I due attori infatti, come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), hanno avuto una relazione di quattro anni. I fan erano convinti che non si sarebbero mai lasciati e invece sono giunti alla fine della loro storia nel maggio del 2013.

I film, nati dalla saga letteraria di Stephenie Meyer, sono cinque ed hanno incassato oltre 3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il 10 aprile va in onda il primo capitolo Twilight, uscito al cinema nel 2008. La programmazione prosegue con The Twilight Saga: New Moon (uscito nel 2009), con The Twilight Saga: Eclipse (uscito nel 2010) e con i due capitoli finali Breaking Dawn Parte 1 e Parte 2, usciti rispettivamente nel 2011 e nel 2012. Il primo film è stato diretto da Catherine Hardwicke, il secondo da Chris Weitz, il terzo da David Slade e gli ultimi due da Bill Condon.