Timothée Chalamet è Paul Atreides in Dune

Hype altissimo dopo aver visto la prima immagine dell’atteso ‘Dune‘, l’adattamento cinematografico del primo dei sei romanzi di fantascienza di Frank Herbert (pubblicato nel 1965) diretto da Denis Villeneuve. Si tratta della seconda trasposizione per il grande schermo di questa opera. Il primo, infatti, è stato il grande David Lynch negli Anni 80.

Nella prima immagine, rilasciata da Vanity Fair USA come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si vede Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, che nel film di Lynch è interpretato da Kyle MacLachlan. Paul, nel film, deve raggiungere il pianeta più pericoloso dell’universo, noto come Arrakis, per far sì che la sua famiglia e la sua gente possano avere un futuro.

“L‘aspetto che ti colpisce subito di Paul è il fatto che in una storia così dettagliata e che poggia sulla costruzione di un mondo tanto complesso, il protagonista è in una sorta di viaggio da antieroe. Sarà una specie di giovane generale che studia per diventare come suo padre“, ha detto l’attore di ‘Chiamami col tuo Nome’ a Vanity.

Nel cast, al fianco di Chalamet, c’è Rebecca Ferguson e Oscar Isaac nei panni rispettivamente di Lady Jessica Atreides e di il duca Leto, i genitori di Paul. Josh Brolin, invece, nel ruolo dal soldato Gurney Halleck. Tra gli attori anche Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Zendaya e Javier Bardem.

“‘Dune’ è stato fato da persone da tutto il mondo. Molte di queste sono come una famiglia per me e sono nei miei pensieri. Non vedo l’ora di far vedere quanto impegno hanno messo tutti (per la realizzazione del film, ndr)”, ha dichiarato Villeneuve.