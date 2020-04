Tornare a vincere: da oggi il film si noleggia

Tornare a vincere con Ben Affleck da oggi in vendita e a noleggio sulle piattaforme digitali. Su YouTube si possono vedere i primi 10 minuti

La Warner Bros. Pictures si prepara per il debutto di Tornare a vincere, pubblicando sul suo canale YouTube i primi dieci minuti del film di Gavin O’Connor con protagonista il premio Oscar Ben Affleck.

Dal 23 aprile come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) la pellicola è disponibile per l’acquisto su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, e per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

LA STORIA DI TORNARE A VINCERE

Una volta Jack Cunningham (Ben Affleck) aveva una vita piena di promesse. Al liceo era un fenomeno della pallacanestro con in mano una borsa di studio universitaria, quando improvvisamente, per motivi sconosciuti, decise di allontanarsi dal mondo del basket, riunciando al proprio brillante futuro. Anni più tardi, Jack si trova ad un passo dalla rovina, scatenata da una perdita inenarrabile, annegando nell’alcolismo che gli era già costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore.

Quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo, lontana dagli anni gloriosi di un tempo, accetta con riluttanza, sorprendendo soltanto lui stesso. Quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra e conseguentemente a vincere, Jack crede di aver finalmente trovato una ragione per cui combattere i demoni che lo hanno portato vicino alla rovina. Ma basterà questo a riempire i suoi vuoti, a curare le profonde ferite del suo passato e a condurlo sulla strada della redenzione?

CONTENUTI EXTRA

‘The Way Back: This sporting life’: molti dei migliori film dedicati al mondo dello sport non raccontano in fin dei conti dello sport stesso, ma del percorso che una squadra può essere in grado di intraprendere fino a superare qualsiasi difficoltà. Il regista Gavin O’Connor e Ben Affleck discutono su come lo sport possa rappresentare una metafora della nostra vita e di come la competizione possa aiutarci a capire meglio noi stessi.

‘Every Loss Is Another Fight: The Road to Redemption’: Ben Affleck e il regista Gavin O’Connor raccontano il controverso personaggio di Jack Cunningham e il suo travagliato percorso di rinascita.