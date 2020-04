SEO: ecco perché è importante per un sito web

La Seo è l’ottimizzazione sui motori di ricerca, ovvero quelle attività finalizzate ad aumentare il volume di traffico su un sito web: ecco perché è importante

La Seo è la Search Engine Optimization (ottimizzazione sui motori di ricerca) ovvero quelle attività finalizzate ad aumentare il volume di traffico che un sito web riceve dai motori di ricerca.

La Seo comprende tutto l’insieme delle attività volte a migliorare il posizionamento (ranking) di un sito internet o di una pagina web per determinate parole chiave (c.d. keyword) nei risultati di ricerca (serp) restituiti da un motore di ricerca.

La maggior parte del traffico web proviene dai principali Motori di Ricerca, in particolare google, per questo è importante l’ottimizzazione.

Le attività SEO generalmente includono:

ottimizzazione del sito

indicizzazione

posizionamento sui motori di ricerca

campagne e attività di web marketing

campagne e attività Link Popularity e Link Bulding

Web Tracking e Web Analytics

campagne e attività di Social Media Optimization e Social Media Marketing.

Se il nostro sito web è nuovo, è difficile che ottenga un posizionamento nell’immediato: dopo la scansione, infatti, arriva l’indicizzazione. È la fase in cui le pagine del nostro sito web vengono inserite all’interno del database del motore di ricerca.

La SEO è una disciplina molto complessa, che si compone di tecniche in continua evoluzione (google ha oltre 200 fattori) Infatti, molto spesso il motore di ricerca cambia repentinamente il peso dei singoli algoritmi(c.d. aggiornamenti), cercando di adattarli meglio all’esigenza dell’utente. Ciò, ovviamente, sconvolge il lavoro del SEO Specialist, che deve adattare periodicamente le proprie strategie ai cambiamenti del motore di ricerca.

Per questo, per dare visibilità ad un sito web, soprattutto in settori altamente competitivi, è importante fare un bel lavoro Seo per indicizzare e posizionare il sito web.