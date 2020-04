Previsioni meteo 21 aprile: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 21 aprile 2020: Italia nella morsa del maltempo, piogge diffuse da Nord a Sud e temperature in calo

Le piogge, annunciate lo scorso weekend, sono arrivate sull’Italia che in queste ore sta facendo i conti con condizioni meteo instabili. La perturbazione arrivata sulla Penisola ieri anche nella giornata di oggi porterà piogge diffuse su gran parte delle regioni. Temperature in calo per il cambio di rotazione dei vènti che soffieranno da Nord-Est.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF anche nella giornata di domani avremo condizioni di tempo instabile, mentre da giovedì è atteso un miglioramento con il ritorno del sole e un graduale aumento delle temperature.

Intanto per oggi, martedì 21 aprile 2020, al Nord Italia molte nubi su tutti i settori con locali piogge al Nord Ovest e neve sulle Alpi oltre i 1500 metri, più asciutto altrove. Ulteriore miglioramento in serata.

Al Centro cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge diffuse, fenomeni a tratti più intensi lungo i settori costieri di Marche e Abruzzo.

In Toscana tempo generalmente instabile nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge intermittenti su gran parte della regione, tempo più asciutto al pomeriggio sull’alta Toscana. Migliora in serata su gran parte del territorio salvo residui fenomeni sulle zone meridionali.

Al Sud e sulle Isole condizioni di tempo ad ampi tratti perturbato con precipitazioni sparse e localmente a carattere di acquazzone o temporale sulla Sardegna.

In Calabria instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge estese su tutta la regione, anche a carattere di temporale al mattino sui settori meridionali; tempo instabile anche in serata ed in nottata con precipitazioni su tutti i settori.

Temperature in generale diminuzione da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.