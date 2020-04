Previsioni meteo 18 aprile: ultime ore di sole

Le previsioni meteo di oggi, sabato 18 aprile 2020: maltempo in arrivo sull’Italia tra domenica e lunedì. Oggi ancora tempo stabile

Condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia all’inizio di questo fine settimana, ma nelle prossime ore come annunciato il sole lascerà spazio a nuvole e, in seguito, anche alle piogge. Le prime avvisaglie già nella giornata di oggi, quando il tempo risulterà perturbato sulla Sardegna. Tra domenica e lunedì correnti umide e instabili porteranno invece il maltempo sulle regioni centro-settentrionali e poi anche al meridione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da una maggiore influenza del flusso perturbato atlantico con conseguente aumento della probabilità di pioggia. Temperatura attorno alla media stagionale. A seguire è atteso invece un nuovo miglioramento del tempo.

Intanto per oggi, sabato 18 aprile 2020, al Nord Italia al mattino molte nubi sulla Liguria, ampie schiarite altrove con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma con fenomeni solo lungo l’arco alpino, maggiori aperture su Romagna e basso Veneto. In serata stabilità prevalente su tutte le regioni con nubi irregolari e locali piogge solo sull’alto Tirreno.

Al Centro al mattino innocua nuvolosità in transito sui settori tirrenici con possibilità di deboli piogge sul grossetano, cieli sereni sull’Adriatico. Al pomeriggio nubi in ulteriore aumento con tempo asciutto salvo pioviggini sulla Toscana meridionale. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi su Umbria, Lazio e Toscana, variabilità con maggiori aperture altrove.

In Toscana nuvolosità diffusa nella mattinata di sabato su tutto il territorio, deboli piogge al pomeriggio sul grossetano; in serata i fenomeni si espanderanno su tutta la regione. Deboli piogge nella giornata di domenica sulle aree interne, tempo generalmente più asciutto altrove; in serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni sui settori peninsulari, molte nubi sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo. Al pomeriggio peggiora con deboli piogge nel nord della Sardegna, persistono condizioni di bel tempo altrove. In serata nessuna variazione di rilievo ma con nuvolosità in aumento su Puglia, Molise e Campania.

In Calabria weekend caratterizzato dal tempo stabile con sole prevalente nella giornata di sabato su tutto il territorio, sereno anche nelle ore serali. Domenica saranno le nubi le protagoniste della giornata, specie in serata quando tenderanno ad essere più compatte, accompagnate da deboli piogge.

Temperature minime e massime in generale rialzo.

