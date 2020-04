Previsioni meteo 17 aprile: weekend più instabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 17 aprile 2020: ancora una giornata di sole sull’Italia con l’anticiclone ma nel fine settimana tornano le piogge

Condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia dopo la breve pausa fresca di inizio settimana. Il nostro Paese si trova nel bel mezzo di una nuova espansione anticiclonica che sta portando bel tempo su gran parte del territorio; tuttavia non mancheranno nubi alte e stratificate in transito e qualche debole e isolata pioggia durante il prossimo weekend.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF tra la giornata di sabato e domenica la nuvolosità tenderà a farsi più compatta fino a determinare locali piogge sulle regioni centro-settentrionali: fin dalla mattinata di sabato ci aspettiamo dunque deboli fenomeni sulla Toscana, a seguire anche su Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche e Sardegna.

Intanto per oggi, venerdì 17 aprile 2020, al Nord Italia giornata dai connotati tipicamente primaverili con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni fin dal mattino per nubi alte e stratificate in transito e precipitazioni assenti.

Al Centro tempo stabile fin dal primo mattino ma con nubi in transito in Toscana, qualche velatura nel cielo anche sulle altre regioni. Innocue nubi alte e stratificate in transito nelle ore pomeridiane ma in un contesto asciutto.

In Toscana in particolare nuvolosità diffusa nelle ore mattutine su tutta la regione, deboli e isolate piogge possibili sul Grossetano. Al pomeriggio così come nelle ore serali, il tempo sarà stabile con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori.

Al Sud giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal primo mattino. Da segnalare soltanto qualche nube alta e stratificata sulla Sardegna.

In Calabria sole prevalente sia nelle ore mattutine sia nelle ore pomeridiane sull’intera regione; in serata si confermano le condizioni di tempo stabile con ampie schiarite.

Temperature in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.