Previsioni meteo 15 aprile: Primavera in pausa

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 15 aprile 2020: calo delle temperature sull’Italia, specie sul versante adriatico, per il parziale cedimento dell’anticiclone

Dopo una lunga fase stabile e soleggiata in tutta Italia e il peggioramento di inizio settimana, condizioni meteo di nuovo in evoluzione su diverse regioni. Dopo le piogge di ieri si registra un generale calo delle temperature specie sulle regioni adriatiche: i valori potranno scendere anche al di sotto delle medie stagionali portando la nostra Penisola a vivere un ritorno invernale. Il passaggio instabile sarà comunque piuttosto veloce: già nella giornata di oggi assisteremo ad un generale miglioramento seppur con ventilazione anche sostenuta da Nord Est e con temperature fredde al primo mattino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel prosieguo della settimana l’anticiclone tornerà a rinforzarsi e avremo condizioni di tempo stabile con clima primaverile.

Intanto per oggi, mercoledì 15 aprile 2020, al Nord Italia giornata all’insegna del bel tempo con cieli in sereni fin dal mattino salvo innocue nubi in transito al Nord Ovest.

Bel tempo e sole prevalente sin dalle prime ore del mattino anche al Centro Italia eccetto locali addensamenti nuvolosi tra Marche, Abruzzo e basso Lazio ma senza fenomeni associati.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutta la regione sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno.

Condizioni di stabilità prevalente sia sui settori peninsulari che su quelli insulari, nuvolosità irregolare al mattino, ampi spazi di sereno al pomeriggio e serata.

In Calabria isolate piogge al mattino sulla costa tirrenica, tempo asciutto sui restanti settori; al pomeriggio le condizioni del tempo si manterranno asciutte su tutta la regione. Ampi spazi di sereno nelle ore serali.

Temperature in calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.