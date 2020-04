Previsioni meteo 10 aprile: fase di bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 10 aprile 2020: anticiclone protagonista sull’Italia. Sole e temperature primaverili ma da Pasqua un po’ di instabilità

Primavera piena sull’Italia dove anche in queste ore si registrano condizioni meteo all’insegna della stabilità con temperature tipiche del mese di maggio. Tutto merito dell’anticiclone che imperversa da inizio settimana e almeno fino a domenica regalerà giornate soleggiate e clima gradevole.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF questa settimana che si concluderà con il weekend pasquale, sarà caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate su gran parte della nostra Penisola salvo qualche eccezione sulla Sicilia. Dopo una settimana che culminerà con la giornata di sabato 11 aprile in cui le temperature potrebbero raggiungere i +25°C su molte regioni del Paese, la giornata di Pasqua potrebbe mostrare i primi segni di cedimento da parte dell’Alta Pressione: l’infiltrazione di correnti Atlantiche in seno all’anticiclone potrebbero generare locali temporali termoconvettivi. Fenomeni piuttosto localizzati e di breve durata, per lo più sul Trentino a sull’Appennino Meridionale.

Intanto per oggi, venerdì 10 aprile 2020, al Nord Italia ennesima giornata all’insegna del tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni fin dal primo mattino.

Bel tempo anche al Centro Italia dal primo mattino con sole su tutte le regioni. Si rinnovano le condizioni meteo stabili anche al pomeriggio e in serata e precipitazioni assenti.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e i cieli saranno sereni sulla costa e sulle zone interne.

Condizioni meteo verso una generale stabilità sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari. Sole prevalente sia la mattino che poi al pomeriggio, precipitazioni assenti.

In Calabria ampi spazi di sereno nel corso delle ore diurne su gran parte del territorio, possibili locali addensamenti sulle zone interne; in serata le condizioni meteo saranno stabili con cieli prevalentemente sereni.

Temperature in lieve e ulteriore rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.