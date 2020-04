Previsioni meteo 8 aprile: la Primavera entra nel vivo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 aprile 2020: l’anticiclone si rinforza e regala bel tempo sull’Italia con clima primaverile e temperature in aumento

La Primavera entra nel vivo con anticiclone in rimonta e temperature al di sopra della media stagionale al Nord (circa +21/+23 °C), mentre sulle regioni meridionali i valori si presenteranno più in media non superando così i +20°C. Nei prossimi giorni avremo dunque condizioni meteo stabili e tipicamente primaverili con tanto sole sull’Italia. Il picco dell’aumento termico, cui stiamo assistendo da qualche giorno, lo avremo tra le giornate di venerdì e sabato 11 aprile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel corso delle settimane a seguire non è esclusa la possibilità di qualche fase di maltempo dettata da un vortice polare instabile. Tra l’ultima parte del mese di Aprile e l’inizio di Maggio potremo quindi assistere ad un nuovo calo delle temperature ed al ritorno del maltempo.

Intanto per oggi, mercoledì 8 aprile 2020, al Nord Italia avremo un’altra giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni al mattino, giusto qualche corpo nuvoloso in transito al pomeriggio sulle Alpi, senza fenomeni associati.

Bel tempo e sole anche al Centro Italia, da segnalare soltanto delle nubi irregolari in rapido sviluppo al pomeriggio sull’Appennino abruzzese e sul basso Lazio, senza precipitazioni associate.

In Toscana tempo generalmente stabile nel corso della giornata con sole prevalente nella mattinata su tutta la regione, ampie aperture anche al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni su tutti i settori.

Cieli sereni o poco nuvolosi anche al Sud Italia al mattino, locali note d’instabilità al pomeriggio sulle zone interne di Sicilia con brevi temporali, ampie schiarite e tempo asciutto altrove.

In Calabria tempo stabile nella giornata con ampie aperture su tutto territorio, possibili nubi nel pomeriggio su gran parte della regione, non si escludono locali piogge sui settori interni. In serata il tempo sarà asciutto su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

