Previsioni meteo 3 aprile: sole e temperature in aumento

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 3 aprile 2020: bel tempo sull’Italia e clima primaverile con temperature in aumento anche durante la notte

Condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia in questi primi giorni del mese di aprile che si è lasciato ormai alle spalle l’ondata di freddo responsabile del calo delle temperature di inizio settimana. Nella giornata di oggi splenderà il sole su quasi tutta la Penisola, ad eccezione delle isole maggiori e della Calabria che dovranno fare i conti con residua instabilità.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nei prossimi giorni non sono attese variazioni di rilievo. Per tutto il fine settimana infatti avremo condizioni meteo stabili in gran parte del Paese e clima tipicamente primaverile. Qualche disturbo associato a precipitazioni sparse sarà ancora possibile sulle isole maggiori.

Intanto per oggi, venerdì 3 aprile 2020, al Nord Italia altra giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni dalle prime ore del mattino come anche al pomeriggio e in serata o nottata. Da segnalare soltanto dei locali disturbi sulle Alpi orientali al pomeriggio.

Splenderà il sole anche su tutte le regioni del centro Italia, con bel tempo al mattino e al pomeriggio ovunque eccetto qualche nube in transito tra Abruzzo e basso Lazio ma senza fenomeni associati.

In Toscana tempo in prevalenza stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte del territorio salvo innocui addensamenti sui settori interni nel pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni su tutti i settori.

Nubi irregolari invece al Sud Italia fin dal primo mattino e locali piogge sulle isole maggiori e Calabria. Tempo instabile al pomeriggio sulle isole maggiori e settori interni peninsulari con piogge o acquazzoni, residue piogge in serata sulla Calabria e Sicilia.

In Calabria in particolare tempo generalmente instabile nelle ore mattutine con piogge estese su tutto il territorio. Piogge al pomeriggio sulle zone nord orientali, neve sulla Sila fino a 1600 metri, asciutto altrove; in serata le piogge interesseranno nuovamente tutta la regione per poi esaurirsi in nottata.

Temperature in aumento sia di giorno che di notte.

