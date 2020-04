Previsioni meteo 2 aprile: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 2 aprile 2020: torna il sereno sull’Italia dopo l’irruzione fredda dei giorni scorsi. Temperature in graduale risalita

Il mese di aprile è iniziato all’insegna di condizioni meteo tipicamente invernali, così come la fine di marzo, a causa di un’ondata di freddo che anche nelle ultime ore ha insistito su molte regioni dell’Italia, sferzate da vènti di tramontana anche intensi. Dalla giornata di oggi è atteso però un deciso miglioramento del tempo su tutta la Penisola con temperature in lenta ma graduale risalita. Saranno ancora possibili gelate notturne nei fondovalle mentre nelle ore centrali il clima risulterà più gradevole.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nei prossimi giorni non avremo variazioni di rilievo. Nel corso del prossimo fine settimana infatti avremo condizioni meteo stabili in gran parte del Paese e clima tipicamente primaverile, solo qualche disturbo ancora possibile sulle isole maggiori con piogge o temporali.

Intanto per oggi, giovedì 2 aprile 2020, al Nord Italia tempo stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più sui rilievi durante le ore pomeridiane ma senza fenomeni.

Al Centro ampie schiarite su tutte le regioni salvo maggiori addensamenti su coste e pianure del Lazio al mattino e al pomeriggio ma senza fenomeni.

In Toscana giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia al mattino sia poi al pomeriggio; anche in serata i cieli saranno prevalentemente sereni.

Al Sud prima parte della giornata con molte nubi sulle isole maggiori associate a deboli piogge, bel tempo altrove ma con fenomeni in estensione alla Calabria al pomeriggio e in serata.

In quest’ultima in particolare tempo asciutto al mattino con cieli sereni su tutta la regione; deboli piogge al pomeriggio sulle zone meridionali. Fenomeni diffusi su tutta la regione in serata, neve sui rilievi fino a 1500 metri di quota.

Temperature minime in calo e massime in generale aumento salvo su Sicilia e Sardegna.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.